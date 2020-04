Frühsommer zieht sich für einen Tag zurück

Die kurze Hose muss für einen Tag zurück in den Schrank. „Lediglich zwischen sechs und zehn Grad erreichen die Temperaturen am Dienstag im Inntal“, prognostiziert Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst UBIMET. Das Lienzer Becken ist insgesamt etwas begünstigt, hier sollte es bis zu 13 Plusgrade geben. In den Bergen könnte in der Nacht über 1500 Meter Höhe außerdem etwas Schnee gefallen sein. Der Neuschneezuwachs dürfte bei uns jedoch nicht mehr als 15 Zentimeter betragen.