Wegen Handys: 19-Jähriger brach in Supermarkt ein

Ein junger Mann (19) aus der Dominikanischen Republik soll in der Nacht auf Montag in einen Lebensmittelmarkt in Oberndorf eingebrochen sein. Laut Polizei verschaffte sich der Dominikaner mit einer Leiter über ein eingebrochenes Fenster Zugang zum Innenbereich des Marktes. Dort schlug er eine Glasvitrine ein, um an Smartphones zu gelangen. Aufgrund von Zeugenaussagen fiel der Verdacht der Polizei schnell auf den 19-Jährigen. An seinem Wohnort konnten die Ermittler auch das Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sicherstellen. Ein Schuhabdruck vom Tatort ließ sich ebenfalls eindeutig dem Täter zuordnen. Der Verdächtige wird nun angezeigt. Er ist nicht geständig.