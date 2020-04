Feuer brach in Halle von Müllentsorgungs-Firma aus

Lukas Fritzenwanger, Kommandant in Uttendorf, am Abend: „Wir haben es mit einer starken Rauchentwicklung zu tun.“ Müll, der in der Halle des regionalen Entsorgers vorschriftsgemäß auf 1000 Quadratmetern in einer wasserdichten Betonwanne gelagert ist, geriet in Brand. Neben der schlechten Sicht und beißendem Gestank forderten die Löschtrupps auch die Covid-19-Auflagen. Fritzenwallner: „Wer keinen schweren Atemschutz trägt, hat eine Maske.“ Von der Bezirkshauptmannschaft waren Experten vor Ort. Der Statiker warnte, dass die Halle einsturzgefährdet sei. Löscharbeiten waren deshalb nur von außen möglich. Löschwasser wurde zusätzlich von der Salzach ins Gewerbegebiet gepumpt.