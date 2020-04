So lange dauert die Auferstehung Wiens

Bei der Stadtverwaltung ist der direkte Parteienverkehr so gut wie eingestellt. Via Telefon und Online-Bearbeitung konnten trotzdem viele Anliegen und Anträge erledigt werden. Geplant ist, dass ab Anfang Mai die Ämter schrittweise ihre Servicestellen für den Kundenbetrieb öffnen. Als Leitfaden werden die Vorgaben des Bundes gelten, die etwa einen Mindestabstand von einem Meter oder einen Mund-Nasen-Schutz in den Öffis vorsehen. Eine Terminvereinbarung wird notwendig sein. Ein detaillierter Stufenplan ist in Ausarbeitung. „Wir müssen alles tun, um die Bevölkerung, aber auch die Mitarbeiter der Stadt maximal zu schützen“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).