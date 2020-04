Baby-Glück zu Ostern getrübt

Bei allem Verständnis für die Virus-Krise und die Vorsichtsmaßnahmen: „Aber ist es nicht unmenschlich, den werdenden Papa von seiner Freundin fernzuhalten?“, fragt sich Nicole betrübt. Die 24-Jährige kommt jetzt in die 23. Schwangerschaftswoche. Ihr Florian, der noch bei seinen Eltern wohnt, sieht den Baby-Bauch nur aus der Ferne heran wachsen. Auch bei Untersuchungen, wo sich sonst Paare gemeinsam freuen, ist die Flachgauerin alleine. Nicole enttäuscht: „Er darf nur über die Grenze, wenn er einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Es ist aber unmöglich an so einen zu kommen.“ Auch das bayrische Gesundheitsamt lehnte die dringende Bitte gleich ab. „Früher“, meint die werdende Mama, „waren die offenen Grenzen ganz selbstverständlich. Wir hätten nie geglaubt, dass das so kommt.“