USA pochen auf Abschiebungen während Pandemie

Trump verlässt sich auf „Messwerte“ in seinem Kopf

In den USA sind bereits rund eine halbe Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 18.000 Erkrankte starben an den Folgen. Erst kürzlich sorgte Trump mit Aussagen darüber, was er im Kampf gegen SARS-CoV-2 plane, für Kopfschütteln. Flächendeckende Test lehne er ab, da man das Pandemie-Ende ohnehi bemerke, „wenn die Leute nicht mehr in die Spitäler gehen“. Auf die Frage, auf welche Daten er sich berufe, um Entscheidungen zu treffen, zeigte er auf seinen Kopf und meinte: „Das sind meine Messwerte.“