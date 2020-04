Skispringer im Home-Office: „Wir sind gerüstet“

Fast ganz Österreich arbeitet derzeit im Home-Office. Auch unsere Springer. Am Montag fiel mit lockerem Training der Startschuss für die Vorbereitung auf den kommenden Winter. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie schwitzen Rekordadler Gregor Schlierenzauer und Co. in den eigenen vier Wänden: „Zum Glück habe ich über die Jahre schon einiges an Trainingsequipment daheim angesammelt.“