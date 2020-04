Corona-Studie: 0,3 Prozent der Bevölkerung positiv

Bislang wurde nur getestet, wer Symptome einer Corona-Erkrankung aufwies, mit einem Infizierten in Kontakt war oder aus einem Risikogebiet kam. „Uns als Bundesregierung war klar, dass die Datenbasis verbessert werden muss“, so Faßmann. Deshalb habe man die Schritte zur Durchführung einer Prävalenzstudie in Auftrag gegeben, „als erstes Land in Kontinentaleuropa“. Der Wissenschaftsminister betonte, man sei hier Vorreiter, andere europäische Länder würden nun ebenfalls Studien nach dem österreichischen Modell durchführen.