Motorraddiebe im Lavanttal ausgeforscht

Ein Motorrad wollten vorerst unbekannte Diebe in der Nacht zum Palmsonntag aus einer Werkshalle in Reichenfels stehlen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein. Mit dem Gefährt fuhren sie dann nach Wolfsberg, wo sie es in einem Waldstück versteckten. Am Folgetag überstellten sie das Motorrad in eine Lagerhalle im unteren Lavanttal. Ermittlungen der PI Bad St. Leonhard führten nun zu zwei Lavanttalern (23, 18). Die beiden Männer werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Das Motorrad wurde zurückgegeben.