Tiroler (31) wurde nach Urlaub einfach gekündigt

Mitte März eine Woche Urlaub

Einer von ihnen ist der 31-jährige Markus B. aus Innsbruck. Er begann im August 2019, in einer Filiale von Tirols Marktführer in der Erzeugung und Veredelung von hochwertigen Wurst- und Fleischwaren zu arbeiten. „Meine Tätigkeiten erstreckten sich vom Zubereiten der wechselnden Tagesgerichte hin zum Kassieren am SB-Schalter“, erzählt B. Ab dem 16. März begab er sich für eine Woche in den Urlaub. Vier Tage später rief er seine Arbeitgeberin an und fragte, ob es nun Änderungen wegen der Corona-Maßnahmen für ihn gebe. Die Vorgesetzte teilte ihm daraufhin mit, dass er am kommenden Montag persönlich in der Filiale vorbeikommen solle.