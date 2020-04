Coronakrise: Auch Altstadt setzt auf Online-Handel

Die Geschäftsschließungen treffen die 1500 Unternehmer der Altstadt besonders hart. Auch wenn fast alle Geschäfte nach Ostern wieder öffnen dürfen, fehlen die kaufkräftigen Touristen. Um zumindest die Einheimischen zu erreichen, startete der Altstadtverband nun eine Online-Initiative. Mehr als 100 Firmen der Altstadt bieten dort ihre Waren per Versand an und Restaurants listen ihre Lieferdienste. Viele Artikel lassen sich in einem Online-Schaufenster betrachten.