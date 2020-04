Oster-Appell von Kurz: „Bleiben Sie zu Hause!“

Kurz vor den Osterfeiertagen hat Bundeskanzler Sebastian Kurz neuerlich zu sozialer Distanz aufgerufen. Es sollten zu Ostern keine Familienfeste gefeiert werden, sagte er am Gründonnerstag. „Wir sind noch lange nicht über den Berg, denn das Virus ist nach wie vor mitten unter uns“, so der ÖVP-Chef. „Bitte bleiben Sie zu Hause, treffen Sie niemanden, halten Sie Abstand!“, so Kurz.