Nehammer: „Schützen Sie sich und Ihre Liebsten“

„Nur wenn wir jetzt weiter zusammenhalten und uns an die Maßnahmen halten, werden wir bald wieder in unser bisheriges Leben zurückkehren können.“ Der Innenminister appelliert daher an die Bevölkerung: „Schützen Sie sich und Ihre Liebsten und bleiben Sie an den Osterfeiertagen bitte zu Hause.“ Nur so könne jeder zum Lebensretter werden.