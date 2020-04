Blühende Ostergrüße aus Tirols Gärtnereien

Digitaler Überblick

Die vergangenen Wochen waren nicht nur für die Tirolerinnen und Tiroler teilweise sehr herausfordernd, auch die Gärtnereien waren mit einer nie dagewesenen Situation konfrontiert: „Alles blüht und steht zum Verkauf bereit und dann können die Kunden nicht kommen - ein Horrorszenario“, bringt es Peter Pfeifer, Obmann der Tiroler Gärtner, auf den Punkt. Einige Betriebe haben deshalb kurzfristig einen Zustelldienst ins Leben gerufen. „Aufgrund der angepassten Maßnahmen brauchen wir das ja nun nicht mehr in diesem Ausmaß“, ist Pfeifer froh. Um Kundinnen und Kunden einen kompakten Überblick über das Angebot der Tiroler Gärtner zur ermöglichen, wurden alle Betriebe inklusive geänderter Öffnungszeiten in einer Online-Karte zusammengefasst. Dort können sich alle Tiroler über ihre Gärtnereien in der Nähe informieren. „So möchten wir vermeiden, dass Kunden aufgrund der Änderungen der Öffnungszeiten vor geschlossenen Türen stehen. Unter Einhaltung aller Standards sind wir nämlich wie gewohnt für sie da“, informiert Stephanie Preller, Zierpflanzen-Beraterin in der Landwirtschaftskammer Tirol.