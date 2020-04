Lugano muss noch auf Herburger warten

Mit 40 Punkten (14 Tore, 26 Assists) in 35 Spielen des Grunddurchgangs der Erste Bank Liga-Saison 2019/20 war der Raphael Herburger der drittbeste Scorer von Red Bull Salzburg. Der beste Wert, den der Dornbirner in seinen vier Spielzeiten bei den Eisbullen abliefern konnten. „Wir waren wirklich gut drauf. Es ist schade, dass wir die Saison nicht fertigspielen konnten und damit keine Chance auf den Titel bekamen“, sagt der Center. „Aber in Anbetracht der Situation war das sicherlich das kleinste Problem.“