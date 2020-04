Kleine Schritte zurück zur Normalität nach Ostern

Richtungsentscheidung fällt am Ostermontag

Inwieweit die Maßnahmen des Bundes die Quarantänegemeinden im Pongau und Pinzgau beeinflussen werden, ist noch unklar. Das Land will die Entscheidung über das Gasteinertal, das Großarltal sowie die Gemeinden Flachau, Altenmarkt, Saalbach und Zell am See am Ostermontag treffen. „Wir schauen uns die Zahlen an und auf dieser Basis wird entschieden“, erklärt Christian Pucher aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Er sei vorsichtig optimistisch.