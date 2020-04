Corona-Krise: Gefahrenzone in den Seniorenheimen

Ein Hilferuf einer Verzweifelten, die anonym bleiben will. Es geht um das renommierte Augustiner Pflege- und Seniorenheim in Korneuburg. „Ein Patient wurde positiv auf Covid-19 getestet. Er war länger im Pflegeheim, also dürfte er vom Pflegepersonal angesteckt worden sein, da Besuche verboten sind“, heißt es im Schreiben an die „Krone“. Der Herr sei in ein Krankenhaus, sein Zimmernachbar in ein anderes Spital gebracht worden. Die Pfleger seien weder in Quarantäne geschickt noch getestet worden. „Sie mussten weiterarbeiten, weil man sie braucht.“ Es drohe eine Weiterverbreitung.