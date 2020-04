Tausend Meter lange Feuerfront in Föhrenwald

Großeinsatz für die Helfer der Feuerwehr am Dienstagnachmittag in Niederösterreich: Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld ist ein Feuer ausgebrochen, das binnen kürzester Zeit gewaltige Dimensionen annahm. Mehrere Tausend Quadratmeter standen in Flammen, die Feuerfront erreichte laut dem Piloten des Polizeihubschraubers eine Länge von einem Kilometer und 500 Metern Breite. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, mehr als 30 Hektar Wald wurden Analysen zufolge vernichtet. Doch auch in Tirol waren die Einsatzkräfte gefordert.