Mehrere Tausend Verhandlungen in der Warteschleife

Allein am größten Gericht des Landes in der Bundeshauptstadt Wien warten derzeit etwa 1700 Fälle, die eigentlich „verhandlungsreif“ wären. Diese würden nach Angaben von Gerichtssprecherin Christina Salzborn „nur mehr auf einen Verhandlungstermin“ warten. 40 bis 50 offene Verfahren würden derzeit pro Richter zusammenkommen. Nicht weniger als 28 Geschworenenprozesse stehen zur Durchführung an, hieß es weiter.