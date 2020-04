Dritte Verfolgungsjagd: Tiroler (26) nun in Haft

In Sackgasse war Endstation

Am Freitagabend ging es dann munter weiter. Der Einheimische setzte sich erneut ans Steuer - dieses Mal war er sogar betrunken. Er wurde von der Polizei angehalten und musste den Fahrzeugschlüssel abgeben. Davon ließ sich der Mann aber nicht aufhalten. Nach dem ganzen Prozedere schnappte er sich kurzerhand den Zweitschlüssel und fuhr wieder in der Gegend herum. Und wieder wurde er erwischt. Als er die Beamten bemerkte, raste er davon. In einer Sackgasse war dann aber Endstation. Bei der folgenden Amtshandlung ging der Verdächtige auf die Polizisten los - einer von ihnen erlitt leichte Verletzungen.