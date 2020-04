Alkolenker (26) ohne Schein rast Polizei davon

Wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei scheinen für einen 26-jährigen Tiroler zum Alltag zu gehören. Nachdem sich der Einheimische bereits am Donnerstagabend mit einer Streife ein „Rennen“ geliefert hatte, geriet der Verdächtige am Freitag erneut ins Visier der Exekutive. Und wieder raste er vor den Beamten davon - in einer Sackgasse war jedoch Endstation.