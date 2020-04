Zwei neue Todesfälle, 9 Post-Mitarbeiter infiziert

Die Corona-Todesfälle haben sich in Oberösterreich mittlerweile auf 20 erhöht. Zwei Patienten (77, 73) aus dem Bezirk Vöcklabruck sind am Samstag verstorben. Im Postverteilerzentrum Zwettl/Rodl haben sich neun Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Die Dienststelle wird desinfiziert. In 24 Altenheimen in Oberösterreich haben sich bisher 33 Bewohner und 46 Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt. Im Assista in Altenhof/H. wurden fünf Mitarbeiter und fünf Bewohner mit Beeinträchtigung positiv getestet. Das gab das Land OÖ am Samstag, Stand 15 Uhr, bekannt. Rückgängig ist dafür die Zahl der Infizierten: Laut Land OÖ (Stand 4. April, 17 Uhr) sind zwar 1317 Menschen vom Virus betroffen, insgesamt sind aber 579 Oberösterreicher wieder genesen.