„Corona-Razzia“ in Linzer Lokal: 9 Gäste erwischt

Nach einem Hinweis von Anrainern machte die Polizei am Sonntag um 20 Uhr im „Dauphine Pub“ in der gleichnamigen Linzer Straße eine „Corona-Razzia“ und erwischte prompt neun Personen, die in dem Lokal rauchten, tranken und Karten spielten. Laut dem Wirt, einem Kosovaren, handelte es sich lediglich um Stammgäste.