Mit Spiel- und Bastelspaß durch die Coronakrise

Also Schere, Stifte und Papier her und los geht’s! Im Internet haben wir uns einfach ein Foto von einem Spiel angeschaut. Damit wir wissen, wie es geht. Felix darf ausmalen, schneiden kann er nämlich noch nicht so richtig. Die Kreise für das Spielfeld werden ausgeschnitten, ein paar andere aufgemalt. Würfel und Spielfiguren haben wir gefunden. Die könnte man aber auch selbst ganz einfach basteln.