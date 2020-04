Kritik an Heimleitung: Große Entrüstung in Telfs

Heimleitung spricht von Lüge

„Die Gemeindevorständin Mader bedient sich offensichtlich einer historisch gewachsenen Unart, der Lüge“, publiziert die Heimleitung wörtlich in einem offenen Brief, in dem die Vorwürfe entkräftet werden. Die Gemeindepolitikerin unterstelle den handelnden Personen sogar strafrechtlich relevante Tatbestände. In Zeiten wie diesen sei man erschüttert und schockiert zugleich, dass Angelika Mader den Weg in die Presse nimmt.