Infos zu Tests: Arzt fordert Gesetzesänderung

In Bescheiden der Gesundheitsbehörden ist seit Dienstag eine Empfehlung verankert: Patienten sollen ihr positives Testergebnis umgehend ihrem Hausarzt mitteilen. „Das garantiert den Ärzten einen guten Überblick“, sagt Landesgesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Der Pfarrwerfener Hausarzt Christoph Fürthauer spricht nun von einem „ersten Schritt in die richtige Richtung“. Dennoch wünscht er sich weitere Maßnahmen. „In Zeiten der elektronischen Datenübertragung sollte es kein Problem für die Behörden sein, Testergebnisse selbst an Hausärzte zu übermitteln.“