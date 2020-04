Draufgabe! Tischtennis-Ass verschiebt Karriereende

Auch Liu Jia hat in der Wohnung keinen Tischtennistisch, improvisiert. „Nach Corona“ wird die 38-Jährige nun aber noch länger spielen! „Wie geplant im Sommer bei Olympia die Karriere zu beenden, wär’ ideal gewesen“, so Jia, die ihrem backaldrin-Job via Home-Office nachgeht - und wegen der Olympiaverschiebung nun bis 2021 anhängen „muss“: „Auch Damen-Coach Sargsyan sagt, mir meine sechsten Spiele entgehen zu lassen, wäre idiotisch.“