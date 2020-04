Kylie Jenner produziert jetzt Desinfektionsgel

Dies enthüllte Jenners Ärztin Dr. Thaïs Aliabadi in einem Instagram-Post. „Eine meiner Patientinnen, ein wunderschöner lebender Engel, hat gerade eine Million Dollar gespendet, um uns dabei zu helfen, Hunderttausende Masken und andere Schutzausrüstung zu kaufen, die wir direkt an Ersthelfer ausliefern werden, da zu viele Masken in Krankenhäusern verschwinden, bevor sie bei unseren Helden an der Front landen“, schrieb die Gynäkologin.