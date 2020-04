Wiener Bars sorgen zu Hause für köstliche Drinks

Die Matiki Bar bereitet ihre köstlichen Cocktails in Einmachgläsern vor. Eis, Strohhalm, Garnitur und eine kurze Anleitung werden mitgeliefert. Um den Drink zu finalisieren, wird man also kurzum zum Home-Barkeeper: Eiswürfel in den Shaker geben, kurz shaken, in ein schönes Glas gießen und anschließend garnieren. Den Lieferservice der Matiki Bar gibt es Mittwoch bis Samstag 17 Uhr bis 0 Uhr. Ab einem Bestellwert von 40 Euro wird geliefert. Bestellungen werden jederzeit telefonisch oder per Mail angenommen. Zusätzlich gibt es auch einen Online Shop.