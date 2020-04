Corona-Krise: Schule daheim im Wohnzimmer

Fehlende Infrastruktur

So gibt es Schüler, die gar nicht erreicht werden können – wie viele das sind, wird momentan erhoben. „Bei uns ist es ein ganz kleiner Teil“, sagt zum Beispiel Josef Pallhuber, Direktor der NMS Reichenau. „Bei manchen liegt das auch daran, dass die Endgeräte fehlen – und wer gibt schon gerne zu, dass er keinen Computer besitzt“, erklärt Pallhuber. Man telefoniere hinterher, versuche auch, diese Kinder zu erreichen. Das Problem der fehlenden Infrastruktur ist auch der Politik bekannt – mit so genannten „Digi-Schecks“ sollen einkommensschwache Familien in der Anschaffung von Hardware unterstützt werden.