Mühlviertler sind bei Lasagne Nummer zwei Europas

Technische Mitarbeiter für die Produktion sind gesucht, Einkäufer für Verpackungsmaterial und Projektmanager - die von Bad Leonfelden aus agierende Hochreiter-Gruppe steht weiter am Gaspedal. In Reichenthal wurde zuletzt mit Nordfels die modernste Lasagne-Produktionsanlage Europas in Betrieb genommen.