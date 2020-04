Ballern auf der Switch: Tipps für jeden Spielertyp

Neben „Doom“ ist noch eine id-Software-Schöpfung sehr präsent auf der Switch: „Wolfenstein“. Publisher Bethesda hat „Wolfenstein II: The New Colossus“ und „Wolfenstein: Youngblood“ auf die Switch portiert und schickt Nazi-Jäger B.J. Blazkowicz und seine Töchter darin in eine alternative Realität, in der Nazideutschland den zweiten Weltkrieg gewonnen und die USA besetzt hat.