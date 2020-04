Die Steiermark rüstet sich für den „Corona-Sturm“

Bis zu 2000 Tests pro Tag wären möglich

An die 600 Tests werden aktuell täglich in der Steiermark durchgeführt - personell wären sogar bis zu 2000 pro Tag möglich. Doch wie überall, gibt es auch in den steirischen Laboratorien einen materiellen Engpass, was die Tests anbelangt. Von Schnelltests, die in einigen Apotheken in Wien angeboten wurden, raten Experten übrigens ab, da diese viel zu ungenau seien.