Luftbefeuchter schaffen ein angenehmes Raumklima

Vor allem in Großraumbüros und in Stadtwohnungen ist Luftfeuchtigkeit sehr gering. Luftbefeuchter können hier Abhilfe schaffen. Denn: Sie produzieren Wasserdampf und geben diesen an die Umgebung ab. Dadurch reichert sich die Luft in den Räumen mit Feuchtigkeit an, was das Raumklima verbessert und das Riskiko für Infektionen verringern kann.