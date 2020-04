Winzer bietet Weinverkostung übers Netz

Da man am Abend nach Büroschluss auch nicht mehr auf das ein oder andere Gläschen Wein gehen kann, hat sich Winzer Tobias Friedrich vom Weinbau Friedrich im Burgenland etwas einfallen lassen. Weinverkostungen übers Netz. Die Weine, die man dafür benötigt, liefert er frei Haus in die nähere Umgebung. Nach Wien und in die restlichen Bundesländer erfolgt der Versand per Post. So steht der Weinverkostung in Gesellschaft am Freitagabend nichts mehr im Weg.