Ein Aufatmen ohne Verkehr

Wo bis vor Kurzem noch Lkw und Pkw über die Autobahn donnerten ist es mittlerweile ruhig geworden, der Verkehr ist auf das Minimum gesunken. Das merkt man auch in Großhöflein, wo die Bewohner seit Jahren unter der nahe gelegenen A3 leiden. Denn nun herrscht Stille. „Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis. Statt dem Lärm der Autobahn hören wir jetzt Vogelgezwitscher“, sagt Bürgermeister Heinz Heidenreich. Ähnlich gewandelt hat sich die Situation ebenso in Parndorf, das normalerweise massiv vom Straßen- und Flugverkehr belastet ist. „Es sind kaum noch Flugzeuge am Himmel und so gut wie keine Autos unterwegs. Viele sagen, sie merken es auch an der Luftqualität“, berichtet Ortschef Wolfgang Kovacs. Gleichzeitig betont er aber: „Der Fluglärm ist uns trotzdem lieber als Corona.“