Ex-Bayern-Star trickst mit „Bezaubernder Jeannie“

Douglas Costa ist hierzulande wohl jedem ein Begriff. Der Ex-Bayern-München-Flügelspieler verstärkt derzeit Juventus Turin. Und so wie die ganze Mannschaft dort, ist auch er in der Isolation. Bei Juventus wurden ja Coronavirus-Vorfälle registriert, man denke dabei nur an Daniele Rugani oder Paulo Dybala. Douglas Costa vertreibt sich die Zeit also zu Hause und er hatte auch eine gute Idee, die er gleich auch mit seiner Freundin, verwirklichte. Ein Trick von der Kategorie der „Bezaubernden Jeannie“. Die optische Täuschung sehen Sie hier oben im Video.