Zehn Pflegeheimbewohner mit Coronavirus infiziert

In einem Vorarlberger Pflegeheim sind zehn Bewohner sowie sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Land Vorarlberg am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Die Isolations- und Schutzmaßnahmen im Pflegeheim seien bereits aktiviert worden, wurde versichert. Der Betrieb könne vorerst aufrechterhalten werden, hieß es seitens der Heim- und Pflegeleitung.