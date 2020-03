So stark stiegen die Corona-Fälle in einer Woche

Die Dunkelziffer, so ist allen Experten klar, ist viel höher, als aktuelle Bilanzen glauben machen. Aber bleiben wir vorerst bei den Statistiken, die sich in Wien belegen lassen: Am Freitag, dem 20. März, sah die Situation in Wien so aus: Von 1599 getesteten Wienern waren 359 Personen positiv. 35 Patienten mussten im Spital behandelt werden, vier Personen auf der Intensivstation. Zu diesem Zeitpunkt gab es sechs Verstorbene.