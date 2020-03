„Spielplätze eher früher als später aufsperren“

Die Wiener würden in der aktuellen Situation ohnedies „eine unglaubliche Disziplin beweisen“, so der SPÖ-Stadtrat. Aber er mache sich Sorgen um die „psychosoziale Dynamik“ in der Stadt. „Wir brauchen nun einmal den Bewegungsplatz. Die Wiener können nicht einfach vor die Tür in den Wald gehen so wie am Land.“