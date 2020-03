Ski-WM in Saalbach? Vergabe wird verschoben

Wie erwartet wird der von 17. bis 23. Mai geplante 52. FIS-Kongress in Pattaya (Thailand) wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Das Council des Internationalen Skiverbands (FIS) fällte diese Entscheidung am Freitag in einer Telefonkonferenz. Auf dem Kongress sollte u.a. auch die Alpinski-WM 2025 vergeben werden, wofür Saalbach-Hinterglemm ein Kandidat ist.