Patienten verschweigen Covid-19-Symptome

„Kann in die Leute nicht hineinschauen“

In letzter Zeit hätten sich aber Fälle gehäuft, bei denen Patienten wissentlich eine Coronavirus-Erkrankung verschwiegen oder diese auf Rückfrage sogar verneint hätten, teilweise würden auch Symptome verschwiegen. Einige fürchteten sich vor Stigmatisierung, andere, dass sie in ein Krankenhaus gebracht würden, das etwa zu weit weg ist. „Aber ich kann in die Leute nicht hineinschauen, um wirklich zu sagen, warum sie das machen“, meinte Foitik.