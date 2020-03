Johannes B. Kerner wurde von Polizei angehalten

Nach Quarantäne von Polizei gestoppt

Letzten Dienstag hätten ihn sogar zwei Polizisten gestoppt, als er in Hamburg einen kleinen Spaziergang an der Alster gemacht habe, so Kerner. Sie hätten den Verdacht gehegt, der 55-Jährige würde seine Quarantäne missachten. „Die haben mich angehalten und wollten auch dieses Schreiben sehen. Und das habe ich denen dann natürlich auch gezeigt.“