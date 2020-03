Heim-Lieferung für die eigene Hochzeit

Lange oder kurze Ärmel, hochgeschlossen oder mit Rückenausschnitt: „Wer im Herbst heiraten will, der sollte sich jetzt auf die Suche nach dem passenden Hochzeitskleid machen. Die Lieferzeit beträgt nämlich drei bis vier Monate“, weiß Maria-Luise Lackner-Fosstveit, eine der Inhaberinnen der Brautboutique Lilee in Altenmarkt im Pongau. Wie zahlreiche andere Betriebe bleibt das Geschäft aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen bis auf Weiteres geschlossen. Doch schnell kam den beiden Schwestern die rettende Idee für Bräute, die derzeit in der Klemme stecken: Per Lieferservice!