Schon Neandertaler nutzte Meer als Nahrungsquelle

Forschungen von Universitäten in Göttingen und Barcelona ergaben, dass sich auch Neandertaler regelmäßig von Muscheln, Fischen und anderen Meerestieren ernährten. Die Ergebnisse einer Ausgrabung in der Höhle von Figueira Brava in Portugal wurden am Donnerstag im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht.