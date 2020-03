Dank Topidee waren doch Geburtstagsgäste dabei

Nette Grußbotschaften schicken

Die Einsendungen auf unsere „Krone“-Aktion „Nette Botschaften schicken“ zeigen, wie kreativ man in Zeiten wie diesen werden kann und was alles geht, obwohl man zunächst das Gefühl hat, nichts geht mehr. Wenn also auch Sie eine Botschaft, Idee oder Ähnliches für ihr geliebtes Enkelkind (geht auch umgekehrt) oder einen guten Freund/in haben – einfach mitmachen. Wir veröffentlichen diese gerne, um in Zeiten wie diesen dem einen oder anderen auch ein Schmunzeln zu entlocken.