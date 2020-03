Drei weitere Todesfälle in Niederösterreich

Jany zufolge waren am Donnerstagvormittag 122 Covid-19-Patienten im Bundesland stationär aufgenommen. Sie wurden überwiegend in den fünf definierten Häusern in Melk, Lilienfeld, Neunkirchen, Hollabrunn und Waidhofen a.d. Thaya behandelt, vereinzelt auch in anderen Kliniken.