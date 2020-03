In China sperren die Ski-Hallen wieder auf

Weltcup-Rennen abgesagt

Die Alpinski-Bewerbe der Peking-Spiele gehen im Februar 2022 in Yanqing in Szene. Die auf den dortigen Olympiapisten geplant gewesenen Weltcup-Testrennen der Herren waren vergangenen Februar nach dem Ausbruch des Coronavirus abgesagt und nach Saalbach in Österreich verlegt worden.