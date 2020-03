UEFA verschiebt das Champions-League-Finale

Die vergangene Woche eingesetzte Arbeitsgruppe werde mögliche Optionen prüfen und habe bereits begonnen, den Kalender diesbezüglich zu prüfen. Das Finale in der Königsklasse der Männer war am 30. Mai in Istanbul geplant, das der Frauen am 24. Mai in der Generali Arena von Austria Wien. Die Europa League hätte den Sieger am 27. Mai in Gdansk gekürt.