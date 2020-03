Kurzarbeit in den dm-Friseur- und -Kosmetikstudios

AK und Gewerkschaft appellieren, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen

Die Arbeiterkammer und Gewerkschaft appellierten am Montag erneut an die Unternehmen, die Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. „Die Sozialpartner haben ein Corona-Kurzarbeitsmodell erarbeitet, das ist die beste Lösung, um durch die Krise und aus der Krise zu kommen“, so AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Aussendung. In mehr als 20.000 Unternehmen würde es bereits Kurzarbeit-Vorbereitungen geben, viele weitere Kündigungen würden zurückgezogen, um ebenfalls auf Kurzarbeit umzustellen.